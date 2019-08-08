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Kayserili dağcılar, Hasan Dağı’nın zirvesinde

Bolkar dağlarından sonra 5 kişiden oluşan Kayserili dağcılar Aksaray yakınlarındakiErciyes’ten sonra Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olan 3.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
Kayserili dağcılar, Hasan Dağı’nın zirvesinde

Bolkar dağlarından sonra 5 kişiden oluşan Kayserili dağcılar Aksaray yakınlarındakiErciyes’ten sonra Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olan 3.268 metre yükseklikteki Hasan Dağı’na da başarılı bir zirve tırmanışı yaptı.Avanos-Nevşehir-Acıgöl-Gülağaç-Helvadere yolunu takip ederekHasan Dağı eteklerine ulaşan dağcılar, burada kamp kurdu.


Sönmüş bir volkan olan Hasan Dağı’naçıkış için yapılan teknik görüşme ve istişarede tırmanışın kampa en yakın yerden yani dağın batı zirvesi yanındaki kulvardakarar kılan ekip, sabaha karşı saat 03.30’dagazeteci-amatör dağcı Bekir Demirağ’ınrehberliğinde zirveye hareket etti. Aralarında ilk kez yüksek irtifa çıkışı yapan dağcının da olmasına rağmen zorlu ama başarılı bir tırmanış sonrasında saat 09.30’da Hasan Dağı’nın 3.268 mt. yüksekliğindekizirvesine ulaşan ekip, burada birazdinlenip sabah kahvaltısını yaptı. Dağcılar daha sonrabayraklarınıaçıpzirve defterine de o anki duygularını aktardıktan sonra bol bol fotoğraf çekimi yaparak,görüş alanı içerisinde olanBolkar dağları, Toros dağları, Erciyes ve Aladağlar gibiyüksek dağlarıvegayet net görünen Tuz gölünü hayranlıkla izledi. .


2 saatkadar zirvede kalan Kayserili dağcılar daha sonra dağın doğu yönündeki klasik kulvardan çok rahat bir iniş gerçekleştiripkamp yerine döndüler.Hasan Dağı’na yapılan zirve tırmanışına katılan dağcılar şunlar: Bekir Demirağ (rehber ), Oğuz Eraslan, Mustafa Eliaçık, Şükrü Türe veNedret Eraslan

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
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