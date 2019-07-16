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Kayserili dağcılar Bolkar Dağları’na zirve yaptı

Kayserili dağcılar, Niğde-Adana-İçel üçgeninde yer alan ve Toros dağlarının devamıkonumundaki Bolkar Dağları’na giderek bu bölgenin adeta sembolü olan Karagöl veÇinili gölügezdi,sonrasındada bu etkinliği dağa zirve çıkışı yaparak tamamladı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:27
Kayserili dağcılar Bolkar Dağları’na zirve yaptı

Kayserili dağcılar, Niğde-Adana-İçel üçgeninde yer alan ve Toros dağlarının devamıkonumundaki Bolkar Dağları’na giderek bu bölgenin adeta sembolü olan Karagöl veÇinili gölügezdi,sonrasındada bu etkinliği dağa zirve çıkışı yaparak tamamladı.


Sabaha karşı saat 04.00’de Kayseri’den hareket eden ekip, Niğde- Ulukışla - Darboğazrotasını izleyerek saat 08.30’daMeydan Yaylası’ndaki kamp yerine ulaştı. Burada çadırlarını kurarak kısa bir süre dinlenen dağcılar, daha sonra Karagöl’e geçti. Dünya’dasadece Karagölve çevresinde yaşayan ve ötmeyen (sessiz) bir kurbağa türünü barındıran bölgeye çeşitli illerden gelen çok sayıda doğasever ile birlikte doğa gezisi yaptılar. Burada çevreyi gezerek bol bol fotoğraf çekimi yapan ekip , bu gölün yaklaşık olarak 200 metre daha üzerinde yer alan Çinili gölde buz gibi soğuk suya aldırmadan yüzdüler. Çinili göl civarında kısa bir gezinti yapan Kayserili dağcılar daha sonra Bolkar Dağlarının karlı zirvelerine başarılı bir çıkış gerçekleştirdiler. Yaklaşık 3 saatlik bir tırmanış sonrasında zirveye ulaşan ekip, burada bir süre dinlenip fotoğraf çekimi yaparak yine aynı rotayı izleyerek önce Çinili göle, sonrasında da Kara göle indiler.


Kara göl çevresindeki kısa bir gezintiden sonra da Meydan Yaylası’ndaki çadırlarına geçen dağcılar, çadırlarını söktükten sonra özel araçlarına binerek Kayseri’ye döndüler. EtkinliğeBekir Demirağ, Ahmet Metin, Mevlüt Metin, Osman Vurur veŞükrüVurur isimleri katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:27
  1. fotoğraf
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