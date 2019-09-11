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Kayserili annelerden Diyarbakır’a destek!

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Kayseri'deki anneler destek verdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:16
Kayserili annelerden Diyarbakır’a destek!

 Kayseri 

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Kayseri'deki anneler destek verdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından Bürüngüz Camii yanında düzenlenen etkinliğe dernek yöneticileri ve kadın üyeler katıldı. Ellerinde "Anneler direniyor", "Burada bekliyoruz, tıpkı Hacer ana gibi", "Çocuklarımızın yeri terör batağı değil" ve "HDP gençlerimizi geri ver" yazılı döviz taşıyan grup, alkışlı protestoda bulundu.

Grup adına konuşan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, dağa kaçırılan çocuklar için Kayseri'de oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

Cuma günü annelere destek için Diyarbakır'a gideceklerini belirten Taş, şöyle konuştu: "Anneler diyor ki 'Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız.' Siyasi partiler ülkeye hizmet için kurulan partilerdir. Yasadışı terör örgütleriyle herhangi bir siyasi partinin işbirliği yapma, kanun dışına çıkarak onlara eleman kazandırma hakkı yoktur. Artık anaların yüreğine tak etmiş olsa gerek ki HDP Diyarbakır il binası önünde eyleme başladılar. Bizler buna sessiz kalamazdık. Bugün onlara moral vermek için oturma eylemi yapıyoruz."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:16
  1. Diyarbakır
  2. HDP il binası
  3. Kayseri
  4. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)
  5. MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş
  6. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları
  7. Bürüngüz Camii
  8. HDP Diyarbakır il binası

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