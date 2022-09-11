  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım
Dünya

Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Kayseri'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 12:02:00 -
Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla Anadolu Harikalar Diyarı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Burada konuşan Büyükkılıç, sel felaketinin ardından Türkiye'den Pakistan'a giden yetkililerin oradaki durumu yerinde gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin her zaman mazlumun, mağdurun ve masumun yanında yer aldığını aktaran Büyükkılıç, "Bu anlayış içerisinde oradaki yardıma muhtaç canlarımıza ulaştırılmak üzere ihtiyaç listesi oluşturuldu ve Türkiye'miz elinden gelen her türlü desteği verdi. Cenab-ı Allah böyle felaketlerden tüm insanlığı korusun. Elbette biz renk, ırk, din ayrımı gözetmeden Türkiye Cumhuriyeti olarak, yerel yöneticiler olarak desteğimizi esirgemiyoruz. Bu anlayış içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar sonrasında yardım tırımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, yardım tırının Ankara'ya ulaşacağını, oradan da trenler vasıtasıyla malzemelerin Pakistan'a gönderileceğini kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu masonun derdi 'cehalet' mi 'ihanet' mi? Murat Bardakçı Tunç Soyer'e cevabı çoktan vermiş: Yayınlarsam ortalık karışır
Tarih

Bu masonun derdi 'cehalet' mi 'ihanet' mi? Murat Bardakçı Tunç Soyer'e cevabı çoktan vermiş: Yayınlarsam ortalık karışır

CHP'li mason Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik kara propagandasının ardından Tarihçi Yazar Murat Bardakçı'nın "Atatürk'ün Samsun yolculuğu Os..
Ekrem kazanın bahanesini buldu! Biri kalp krizi geçirdi birine çarptı peki diğer 2'si ne geçirdi?
Gündem

Ekrem kazanın bahanesini buldu! Biri kalp krizi geçirdi birine çarptı peki diğer 2'si ne geçirdi?

99 yolcunun yaralandığı metrobüs kazasından bir gün sonra ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 aracın ..
Biri bu adamın ipini tutsun! Ertuğrul Özkök Tarkan konseri üzerinden yine dindarlara kin kustu
Medya

Biri bu adamın ipini tutsun! Ertuğrul Özkök Tarkan konseri üzerinden yine dindarlara kin kustu

Başörtüsü serbest bırakılmak istendiğinde, "411 el kaosa kalktı" diyerek, oy veren milletvekillerini kaos yanlısı gibi gösteren ahlaksız Ert..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23