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Aktüel Kayseri'den İdlib'e 13 tır patates gönderildi
Aktüel

Kayseri'den İdlib'e 13 tır patates gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:17:50 -
Kayseri'den İdlib'e 13 tır patates gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 13 tır patates yollandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan patatesleri taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, her ay Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Bugün de 13 tır patates gönderdiklerini belirten Güven, İzmir'deki depremde evlerin kaybeden, evlerine giremeyenlere de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla mobil mutfak gönderip sıcak yemekler ikram ettiklerini anlattı.

İlk günden itibaren Türkiye Diyanet Vakfının yardım faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Güven, şunları kaydetti:

"İzmir için paketlenmiş kuru gıda talebinde bulunuldu. Biz de kuru gıdaların siparişini verdik, paketleme işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir tır yardımı yola çıkaracağız. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. Depremden sonra bir kısım, sahte hesaplarla İzmirli kardeşlerimizin aleyhinde propaganda yaparak oraya giden yardımları maniple etmek için paylaşımlarda bulundu. Bunları yok hükmünde kabul ediyoruz. Biz yardımlarımıza devam edeceğiz."

Duanın ardından patatesleri taşıyan tırlar, İdlib'e uğurlandı.

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