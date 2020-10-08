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Yerel Kayseri'deki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Yerel

Kayseri'deki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de Melikgazi ilçesine meydana gelen yangında, müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:08:00 -
Kayseri'deki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de meydana gelen yangında, müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesinde bulunan ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Müstakil evde çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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