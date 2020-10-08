Kayseri'deki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Kayseri'de Melikgazi ilçesine meydana gelen yangında, müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri'de meydana gelen yangında, müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesinde bulunan ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Müstakil evde çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ev kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.