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Aktüel Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:24:36 -
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar ilçesinde yaşayan M.S'nin evi ve eklentilerindeki aramada, 576 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram kenevir tohumu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

M.S. ile evdeki M.Ç.A, E.D, A.D, Ö.Y, B.D. ve H.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




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