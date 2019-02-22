Kayseri’deki kongrede canlı yayında hastalara müdahale edildi

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan İleri Girişimsel Perifer Kursu ve Akut Girişimsel İnme Kursu’nda canlı yayında 20’den fazla hastaya müdahale edildi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Göktekin, inmede ilk 6 saatin çok önemli olduğunu ve hastanın felçten kurtarılabileceğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde Girişimsel Kardiyoloji Derneği tarafından organize edilen İleri Girişimsel Perifer Kursu ve Akut Girişimsel İnme Kursu devam ediyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden canlı yayınlarla desteklenen kongreye ulusal ve uluslararası kardiyolog, kalp damar cerrahi, radyolog ve nörolog doktorları katılıyor. Kalp dışı damar hastalıklarının teşhis ve tedavisi için kapsamlı endovasküler yaklaşım sağlamanın amaçlandığı kursta 20’den fazla vakanın canlı yayında interaktif işlemleri yapılıyor. Kayseri’de bir otelde düzenlenen uluslararası kongrede temel, ileri ve kompleks teknikler anlatılıyor.

Kurs hakkında bilgiler veren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girişimsel Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, “Özellikle girişimsel kardiyolojide periferik girişimler ve konjenital kalp hastalıkları tedavisi ve teşhisiyle ilgileniyoruz. Periferik damar hastalıkları teşhis ve tedavileri ile ilgilenen meslektaşlarım ile birlikte bu sene bu toplantıda biz APIC ismi ile İleri Periferik Kursu adı altında toplantı organize ettik. Yaklaşık 5 aydır organizasyon sürecinde çalışıyoruz. Organizasyon ekibimizde Prof. Dr. Walid Hassan, Prof. Dr. Ömer Goktekin, Prof. Dr. Nihat Kalay ve Doç. Dr. Ertan Vuruşkan var. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Erciyes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinin ev sahipliğinde ve büyük destekleriyle gerçekleşmekte olan kongrede Kardiyoloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal ve kardiyoloji ekibi önemli görevler alarak katkı yaptılar. Türkiye’de bu kadar geniş katılımlı Uluslar arası İngilizce ve periferik damar hastalıkları temalı kongre ilk kez yapılmaktadır. Daha önce 7 kez bu toplantıları yaptık ancak daha önceki benzer toplantılar küçük çaplı ve lokal bazlı idi. Ayrıca sadece ulusal katılımlı ve Türkçe idi. Bu sene ilk kez İngilizce bir kongre yapmış olduk. Uluslararası katılımcıları davet ettik. İlk kez bu toplantıda kalp damar cerrahisi uzmanlarını ve inme girişimleriyle ilgilenen Girişimsel Nöroloji Derneğinde de hocalarımız katıldılar ve çok geniş çaplı bilimsel bir program hazırlandı. Programın bugün ikinci günündeyiz. İlk günkü katılımda yaklaşık 386 kişilik kayıt vardı. Özellikle canlı yayınlarımızda yeni başlayan uzmanlara ve asistanlara yönelik faydalı olacak önemli girişimlerin ve ameliyat tekniklerinin detaylı aktarımı yapıldı. Canlı yayınlarda ameliyatlar yapıldı ve uydu aracılığı ile salonlarımıza yansıtıldı. İnteraktif bir şekilde operasyonlar yapılarak meslektaşlarımızın bilgi, görgü ve tecrübeleri artırılmaya çalışıldı. Yeni teknikler anlatıldı ve yeni malzemeler ile ilaçlar tanıtıldı. Her üç salonumuzda da yoğun bir katılım var. Bugün ikinci gündeyiz ve aynı şekilde dünden daha kalabalık bir şekilde ilgi görüyor” dedi.

“Kursun ülkemizde inme politikası olarak daha sonra çok faydalı olacağını düşünüyorum”

Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Göktekin de, "Bu 3 günlük kursumuzda 1 gün boyunca akut inme girişimiyle alakalı bir toplantı düzenledik. 1 gün boyunca akut inmenin nasıl yapılacağını ve bunun tedavisini konuşacağız. Bu toplantıyı ülkemizin girişimsel nörologları ile beraber yapıyoruz ve girişimsel nörologlarla kardiyologların buluştuğu ilk toplantı oldu. İnşallah her sene bu toplantıyı yapacağız. Ülkemizdeki inme girişiminin nasıl olması gerektiği konusunda ve en iyi tedavinin nasıl olacağı konusunda burada çok güzel konuşmalar yapıyoruz. Bunu da ülkemizde inme politikası olarak daha sonra çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnme başladıktan sonra ilk 6 saat son derece önemlidir. Bu ilk 6 saat içerisinde aynı kalp krizinde olduğu gibi biz kasıktan girerek beyindeki pıhtıyı çekme ve çıkarma şansımız var, yaptığımız işlem budur. Bu işlemi yaptıktan sonra da hastalarda ciddi iyileşmeler oluyor. Birçok hastamız felçten kurtulmuş oluyor. Bu açıdan da son derece etkin ve önemli tedavidir. Bunun ülkemizde de yaygınlaşması hepimiz için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“İnme dünyada her 6 saniyede bir görülüyor”

Kursun düzenleme kurulunda olan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Özdemir ise, inmenin dünyada her 6 saniyede görüldüğünü söyleyerek, “İnme dediğimiz hadise dünyada her 6 saniyede bir görülen, Türkiye’de 175 bin ile 200 bin arasında olan çok ciddi bir hastalıktır. Kadınlarda meme kanserinden daha fazla gözüküyor. Erkeklerde her yaşta görülebildiği gibi kadınlarda yaş ortalaması biraz düştü. Böyle sık görülen bir hastalıkta tabii ki ana damar tıkanıklığında hastada ciddi bir özürlülük ortaya çıkıyor. Bu özürlülükle savaşta en önemli müdahale aslında damar yolundan ya da anjiyo yoluyla girip o pıhtının alınması ve hastanın yaşama dönmesidir. Ülke için hem maddi hem de manevi bir kayıp olan böyle bir hastalıkta bölgesel inme merkezlerin kurulması için Sağlık Bakanlığı çalışmalar yapıyor. İnme, nörolojinin primer hastalıklarından bir tanesidir ama anjiyo ile müdahalede de diğer branşlarımız mutlaka işin içine giriyor. Bunun içinde tabii ki nörolojinin kendi branşıyla bu girişimsel işlemler yapılabiliyor. Kardiyoloji, radyoloji branşları ve diğer birkaç branşta anjiyografik pıhtı alımı müdahalesini yapabiliyor. Bunun ciddi bir eğitimden geçtikten sonra yapılması gerekiyor. Bu konuda girişimsel kardiyoloji kursunda da bizim girişimsel nöroloji ekibi olarak 1 günlük kursumuz var. Daha iyi müdahale yapmak için daha sağlıklı bir müdahale yapmak için ve hastalara daha faydalı olabilmek için bu tür kursların artırılması gerekiyor. Çünkü inme gerçekten ciddi bir halk sağlığı sorunu ve bunun çözümü de organizasyonla oluyor” diye konuştu.