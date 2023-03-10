  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kayseri'deki deprem kamerada! Raflardaki ürünler yere saçıldı
Gündem

Kayseri'deki deprem kamerada! Raflardaki ürünler yere saçıldı

Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, raflardaki ürünler yere saçıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 07:27:00 -

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05:28'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

Deprem anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23