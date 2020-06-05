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Aktüel

Kayseri'de yuvasından düşen yavru güvercine belediye personeli sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:20:16 -
Kayseri'de yuvasından düşen yavru güvercine belediye personeli sahip çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yuvasından düşen yavru güvecin, Bünyan Belediyesi personelince korumaya alındı.

Kurum personeli Hüsamettin Ava, belediye hizmet binası içinde buldukları yavru güvercine sahip çıktı. Çalışma masasında yem ve su verilen güvercin, belediye çalışanlarının ilgi odağı oldu.

Ava, "Kuşu burada görenler şaşırıyor. Buraya gelen arkadaşlar da ilgilenip seviyorlar. Kanatlanıp uçuncaya kadar misafirimizle ilgilenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da her canlının yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, "Bizim için bir can bile çok önemli ve hayat, yaşadığımız canlılarla güzel. Kimse merak etmesin, güvercin emin ellerde. En kısa zamanda yavru güvercinimizi tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

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