Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajındaki bir bavulda 2 kilo 250 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan bavulun sahibi H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.