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Aktüel Kayseri'de yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası
Aktüel

Kayseri'de yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:03:10 -
Kayseri'de yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında ayrı ayrı yargılanan 3 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanık Z.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanıklar E.K. ve M.K. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Z.Y'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanması nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

ByLock kullanması, silahlı terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırması, dernek üyeliği, KHK ile kapatılan iş yerinde çalışması ve hakkında yakalama kararı bulunması iddiasıyla yargılanan sanık Z.Y, hakkında arama kararı olduğundan haberi olmadığını öne sürdü.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık görüştüğü iddiasını kabul etmeyen sanık E.K. ise örgütle herhangi bir iltisakının olmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Duruşma savcısının mütalaasında, ByLock programını kullanması ve örgütün üst yöneticisiyle irtibatı bulunması nedeniyle cezalandırılmasını istediği sanık M.K. de öğretmen olduğunu, "terörist" ithamından dolayı hem eşinden hem de işinden olduğunu savundu.

ByLock'tan 8 farklı tarihte 42 bağlantı yaptığını iddiasını reddeden M.K, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Z.Y'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Heyet, sanıklar E.K. ve M.K'ye de aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

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