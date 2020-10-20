  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de yargılanan 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Kayseri'de yargılanan 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:10:17 -
Kayseri'de yargılanan 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuksuz sanıklar eski polis M.K. ve eski asker A.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık M.K'nin, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen "SAY" kodu ile derecelendirildiği ve örgütün 3 mahrem imamı ile görüştüğü gerekçeleriyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.K, eski polis olduğunu, 2 yıldır emlakçılık yaptığını, HTS kayıtlarındaki görüşmelerin örgütsel amaçlı değil, mesleki görüşmeler olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık A.Y. de suçlamaları reddetti. Örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan görüşmediğini öne süren A.Y, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.K. ve A.Y'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular
Gündem

İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından s..
20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
Müslümanlar zafer ilan etti! Fransa'nın bir kalesi daha düştü

Müslümanlar zafer ilan etti! Fransa'nın bir kalesi daha düştü
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay