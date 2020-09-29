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Aktüel Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı
Aktüel

Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:51:49 -
Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 şahin, ekiplere teslim edildi.

Uçma güçlüğü çektikleri belirlenen şahinler, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki veteriner hekime ulaştırıldı.

Yaralı şahinler, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

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