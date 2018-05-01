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Kayseri'de yağmur duası yapılırken yağış başladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, yağmur yağması için duaya çıkıldığı sırada yağış başladı. Duaya katılanlar, yağmur yağmasıyla önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:35
Kayseri'de yağmur duası yapılırken yağış başladı

Kaymakam İsmail Güney, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, Müftü Mevlüt Şahin ve Sarıoğlanlılar, yağmur yağması için dua etmek üzere bahçede bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda, müftü Şahin konuşma yaptı.

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Konuşma sonrası yağmur duasına başlanırken, yağış başladı. Duaya katılanlar, yağmur yağmasıyla önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı.

Program, etli pilav dağıtılmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:35
  1. kayseri
  2. sarıoğlan
  3. yağmur duası

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