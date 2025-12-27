Kayseri’de vahşet: Adres sordukları çocuğu bacağından bıçakladılar!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi’nde akıllara durgunluk veren bir saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki H.K.’nın yanına yaklaşan 3 kişi, önce adres sordu ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BIÇAKLI SALDIRI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, gözü dönmüş şahıslar yanlarındaki bıçakla küçük yaştaki H.K.’yı bacağından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, kanlar içinde kalan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine gelen ekipler koştu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı H.K.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Çocuğun tedavi altına alındığı ve durumunun takip edildiği bildirildi.

KAÇAN SALDIRGANLARA POLİS KISKACI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların peşine düştü. Çevredeki güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini inceleyen ekipler, çok geçmeden operasyonun düğmesine bastı:

"Olay sonrası kaçan 3 şahıstan 2’si polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şahsın yakalanması için çalışmalar geniş çaplı devam ediyor."

Emniyete götürülen zanlıların sorgusu sürerken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.