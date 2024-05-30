Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın şehirlerarası otobüs yoluyla Kayseri'de başka bir şahsa yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonla toplamda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 527,15 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslardan 3'ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.