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Yerel Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok!
Yerel

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 23:59:00 -
Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok!

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 5 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın şehirlerarası otobüs yoluyla Kayseri'de başka bir şahsa yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonla toplamda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 527,15 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslardan 3'ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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