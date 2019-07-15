Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar: 16 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si İran uyruklu, 16 şüpheli gözaltına alındı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda Y.B, H.U, O.Ş, Z.E, S.S, F.E.O, M.D, M.E, R.A, M.S, Ö.A, S.A, U.S. ve Y.A. ile İran uyruklu G.K.E. ve A.H.P.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin araç ve üst aramasında 3 gram metamfetamin,3 gram esrar, 5 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ