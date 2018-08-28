Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında, Ş.T., H.H.A., Ö.T., M.D. ve S.K., gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları teknik takip ile belirlenen 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 gram bonzai, 10 ecstasy hap ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kişi, daha sonra adliyeye sevk edilecek.