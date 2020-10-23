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Yerel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Bakın nereden çıktı
Yerel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Bakın nereden çıktı

Kayseri'de polis ekipleri, bir aracın alt motor kısmına gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:29:00 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Bakın nereden çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda D.A.'nın doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, Malatya yol uygulamasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, motorun alt kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli D.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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