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Aktüel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Aktüel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:00:23 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında, 2 kilo 427 gram metamfetamin, "fişek" diye tabir edilen içmeye hazır 15 paket sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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