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Yerel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 14:08:00 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Osmanlı Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalanan A.E'nin işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1458 sentetik uyuşturucu hap ve 540 gram macun şeklinde esrar ele geçirilmişti.

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