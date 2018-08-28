Kayseri’de uyuşturucu operasyonları: 5 kişi gözaltına alındı
Kayseri polisi tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.28 Ağustos 2018 Salı 14:50
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında 4 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, Ş.T.(29), H.A.A. (40), Ö.T. (27), M.D. (36) ve S.K. gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonlarda, 21 gram uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid(bonzai) maddesi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ve parmak izini engellemek için kullanılan eldiven, satışa hazır halde 10 fişek metemfetamin maddesi ve 10 adet uyuşturucu maddelerden extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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