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Aktüel Kayseri'de uygunsuz koşullarda tavuk eti paketleyen 4 işletmeye 111 bin 508 lira ceza
Aktüel

Kayseri'de uygunsuz koşullarda tavuk eti paketleyen 4 işletmeye 111 bin 508 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:52:36 -
Kayseri'de uygunsuz koşullarda tavuk eti paketleyen 4 işletmeye 111 bin 508 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, tavuk etlerinin uygunsuz koşullarda parçalanıp paketlendiği 4 işletmeye 111 bin 508 lira idari ceza uyguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın beslenmesinde önemli yer tutan, başta tavuk eti ve yumurta olmak üzere kanatlı ürünlerinin sağlıklı koşullarda üretilmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla doğru etiketlenmesi ve sağlıklı koşullarda arz edilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocasinan İlçe Müdürlüğü ekiplerince, 'merdiven altı' tabir edilen, uygunsuz koşullarda tavuk parçalama yaptığı tespit edilen, biri yabancı uyruklu şahıslar tarafından işletilen 4 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimde tespit edilen sağlıksız koşullarda üretilmiş 150 kilogram tavuk, kontrol görevlilerimiz nezaretinde işletme yetkililerince imha edilmiştir. İşletmelerin her birine 27 bin 877 lira olmak üzere toplam 111 bin 508 lira idari ceza uygulanmıştır."


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