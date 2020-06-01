  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de traktörün motor aksamına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:10:40 -
Kayseri'de traktörün motor aksamına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörün motor aksamına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.

Tomarza ile Bünyan ilçeleri arasındaki Akmescit Mahallesi yakınlarında tarlasını süren Mehmet Koca, traktörün motor aksamında yılan olduğunu fark etti.

Koca'nın yardım istemesi üzerine Tomarza Belediyesi itfaiye ekipleri tarlaya geldi. Traktörün kaputunu açan ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaklaşık 2 metrelik yılan, doğaya bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı