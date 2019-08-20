Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Barış Bayer'in kullandığı 38 YV 022 plakalı otomobil Kayseri-Sivas kara yolu Barsama Mahallesi yakınlarında Ümit Bardakçı idaresindeki 42 CBC 85 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Bayer ile Merve, Samet, Arda Bayer, Esra Özsoy, Gül Çay ve Hayriye Bahçebaşı yaralandı. Yaralılar, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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