Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu M.E, Y.A. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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