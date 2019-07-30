Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda, 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ve bu örgütler içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 3 ay devam eden teknik takip ve projeli çalışmalar neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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