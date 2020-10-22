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Aktüel Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:12:20 -
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 153 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Melikgazi ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 153 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A, E.L, T.L, A.B. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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