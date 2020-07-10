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Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:54:18 -
Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ruhsatsız silah getirileceğini tespit etti.

Polis tarafından takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, kent merkezinde durduruldu.

Araçtaki aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş ruhsatsız 9 tabanca, 9 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

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