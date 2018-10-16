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Kayseri'de sigara izmariti 3 bin balya samanı kül etti

Develi ilçesinde söndürülmeden atılan sigara izmariti, 3 bin balya samanı kül etti.

16 Ekim 2018 Salı 10:19
Kayseri'de sigara izmariti 3 bin balya samanı kül etti

Develi ilçesine bağlı Karacaviran mahallesinde meydana gelen olayda, bir kişi sigara içtikten sonra izmaritini söndürmeden attı. Yanan sigara, samanların arasına düşünce yangın çıktı. İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Develi Belediyesi tarafından da su arazözleri de yangına sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrasında yangın kontrol altına alındı. 
Yangında 3 bin balya samanın küle döndüğü öğrenildi. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:19
  1. saman
  2. yangın
  3. izmarit

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