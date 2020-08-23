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Aktüel Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Aktüel

Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:00:06 -
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 7 ay önce sahibi tarafından sopayla dövülerek yaralanan yavru köpek, yeni sahibine kavuştu.

Kılıçaslan Mahallesi'nde 5 aylık köpeğin sahibi tarafından sopayla dövülerek yere atıldığı görüntüleri sosyal medyada izleyen İtalyan iş insanı Becky Wiggins, yaklaşık 7 ay önce Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) başvurarak yavruyu sahiplenmek istedi.

Derneğin basın sözcüsü Berkant Koray Yıldırım'la iletişime geçen Wiggins, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından 1500 avro tutan masrafları da karşıladı.

Pongo adı verilen köpek, dün yeni sahibiyle buluşması için Yıldırım tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pescara kentine gönderildi.

Wiggins, ailesi ve arkadaşlarıyla havalimanında karşıladığı Pongo ile fotoğraf çektirdi.



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