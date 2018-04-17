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Kayseri'de siber çeteye dev operasyon!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasında banka internet sitelerinin benzeri sahte internet siteleriyle vatandaşların hesabını boşaltan 17 kişi gözaltına alındı.

17 Nisan 2018 Salı 20:54
Kayseri'de siber çeteye dev operasyon!

Hürriyet'in haberine göre, operasyonla ilgili yapılan açıklamada, bankaların sahte sitesini oluşturarak banka şubesine erişim yapmaya çalışan, banka müşterilerinin şifre ve bilgilerini ele geçirip, hesaplarından para transfer işlemi yaparak banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan, ayrıca başka şahıslara ait banka hesap kartlarını toplayan 17 şüpheli şahsın, teknik ve fiziki takip neticesinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

17 GÖZALTI

Açıklamada, yakalanan şüpheli şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda, banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri yüksek meblağlardaki tutarları, başkasına ait banka kartlarına aktardıkları ve bu tutarları banka hesaplarından çekerek lüks bir yaşam sürdürdükleri ifade edildi.

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Gözaltına alınan 17 şüpheli şahsın sorgusunun devam ettiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:54
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