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Gündem Kayseri’de sentetik uyuşturucu operasyonu
Gündem

Kayseri’de sentetik uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 09:21:00 -
Kayseri’de sentetik uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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