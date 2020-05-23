Kayseri'de şehit yakınları kabirleri ziyaret etti
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaretlerinde hüzünlü anlar yaşadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarından bazıları, Kayseri Kartal Şehitliği'ne geldi.
Mezarların çevresini temizleyen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Çiçeklerle donattıkları mezarların başında göz yaşlarına hakim olamayan şehit yakınları, her bayram öncesinde olduğu gibi arife günlerini şehitleriyle birlikte geçirdi.