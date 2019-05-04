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Kayseri'de sahur ve iftar saatleri kaçta?

2019 Ramazan ayına sayılı günler kala sahur ve iftar vakitleri merak konusu oldu. On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Kayseri'de sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz. Kayseri'de sahur ve iftar saatleri kaçta?

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:22
Kayseri'de sahur ve iftar saatleri kaçta?

2019 Ramazan ayına sayılı günler kala sahur ve iftar vakitleri merak konusu oldu. On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Kayseri'de sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz. Kayseri'de sahur ve iftar saatleri kaçta? 2019 kayseri imsakiye diyanet.

2019 Kayseri Ramazan imsakiyesi

Ramazan ne zaman başlıyor (2019 Ramazan ayı)

Oruç tutacak vatandaşlar 2019 yılına ilişkin fitre fiyatları da merak ediyor. Din ve diyanet işlerinden sorumlu devletin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih Namazı dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.

Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. Ramazan’da teravih namazı için şehrin tarihi camileri tercih edilebilir. 

Fitre fiyatı bu sene ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."

Ramazan ayı nasıl değerlendirilmeli?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah’ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz’in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur’an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:22
  1. Kayseri'de sahur ve iftar saatleri kaçta?
  2. 2019 kayseri imsakiye diyanet
  3. Kayseri Ramazan imsakiyesi 2019 diyanet

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