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Oruç Kayseri’de ramazanın heyecanı bu çarşıda!
Oruç

Kayseri’de ramazanın heyecanı bu çarşıda!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:47:00 -
Kayseri’de ramazanın heyecanı bu çarşıda!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Ramazan Etkinlikleri programı çerçevesinde kurulan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu pazarda vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de düzenlenen etkinliklerle sosyalleşiyor. Çadırı ailesi ile birlikte gezmeye gelen Cemil Soysal; “Daha yeni geldim. Burası iyi, gayet güzel. Sadece çadır biraz daha büyük olabilirdi. Daha farklı etkinlikler de olabilir. Şu anda gayet iyi. Genel anlamda güzel, yöresel ürünlerle hediyelik eşya bölümleri bir araya gelmiş. Hoşuma gitti. İnşallah devamı gelir” dedi.
Esnaflardan Abdullah Kılıç ise Kayserili vatandaşları pazara beklediklerini söyleyerek; “Kahramanmaraş’tan geliyoruz. Ramazan etkinliklerine de her yıl katılıyoruz. Çok güzel ilgi var. Kayseri halkını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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