Kayseri’de ramazanın heyecanı bu çarşıda!

Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu pazarda vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de düzenlenen etkinliklerle sosyalleşiyor. Çadırı ailesi ile birlikte gezmeye gelen Cemil Soysal; “Daha yeni geldim. Burası iyi, gayet güzel. Sadece çadır biraz daha büyük olabilirdi. Daha farklı etkinlikler de olabilir. Şu anda gayet iyi. Genel anlamda güzel, yöresel ürünlerle hediyelik eşya bölümleri bir araya gelmiş. Hoşuma gitti. İnşallah devamı gelir” dedi.

Esnaflardan Abdullah Kılıç ise Kayserili vatandaşları pazara beklediklerini söyleyerek; “Kahramanmaraş’tan geliyoruz. Ramazan etkinliklerine de her yıl katılıyoruz. Çok güzel ilgi var. Kayseri halkını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.