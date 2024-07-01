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Gündem Kayseri'de provokasyon! Evlere, iş yerlerine saldırıldı, polisler yaralandı
Gündem

Kayseri'de provokasyon! Evlere, iş yerlerine saldırıldı, polisler yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 10:15:00 -
Kayseri'de provokasyon! Evlere, iş yerlerine saldırıldı, polisler yaralandı

Kayseri'de bir Suriyelinin çocuk istismarında bulunduğu gerekçesiyle halk sokağa indi, provokatörler evleri ve iş yerlerini ateşe verdi. Olaylarda 10 polisimiz yaralandı.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.

Olayın ardından toplanan kalabalık gruplar halinde taşkınlık çıkardı. Şehrin pek çok noktasında patlak veren provokasyonda evler, işyerleri ateşe verildi, otomobiller parçalandı.

Taciz iddiasıyla suçlanan şüpheli özel harekat polisleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; araçları ters çevirerek ateşe verdi.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası provokasyon! Ev ve işyerleri yakılıyor

TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası provokasyon! Ev ve işyerleri yakılıyor

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.” denildi.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası provokasyon! Ev ve işyerleri yakılıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası provokasyon! Ev ve işyerleri yakılıyor

Olayları yatıştırmaya çalışan 5 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 10 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası provokasyon! Ev ve işyerleri yakılıyor

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası provokasyon! Ev ve işyerleri yakılıyor

Kayseri'de, taciz olayı ile alakası olmayan Suriyeli ailelerin evleri basıldı. Evinden video çeken Arap bir kadın, sosyal medya hesabından silahlı adamların evleri bastıklarını o anları paylaştı. Evleri basılan aileler korku dolu anlar yaşadı.

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Yorumlar

Ahmet

Hangi partiden olursa olsun şu ülkenin %90’ı Arap asıllı vatandaşlarımız dahil Suriyeli Iraklı istemiyor gitsinler bir an önce gitsinler gönderelim bir an önce uyum sağlayamadılar türkçe öğrenmeye tenezzül etmiyorlar onları hala burada tutmaya çalışan Erdoğan artık halk nezdinde bitmiş durumda bunu görün

Ahmet

Mesele taciz olayı değil tacizle ilgili olmayan Suriyelilerin evleri basıldı demişsiniz millet istemiyor bunları anlayamıyor musunuz anlamıyor musunuz istenmiyorlar
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