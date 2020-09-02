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Yerel Kayseri'de patlama! Yaralılar var
Yerel

Kayseri'de patlama! Yaralılar var

Kayseri’deki bir müstakil evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 08:59:00 -
Kayseri'de patlama! Yaralılar var

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi, Zümrüt Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtildi.

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri patlamanın yaşandığı evin çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay sırasında 6 kişinin yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu öğrenilemedi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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