  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:10:52 -
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Yıldız idaresindeki 38 ADD 710 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada araçta bulunan İbrahim Yıldız (14), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Burak, Esma ve Yeter Yıldız, Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İç kanaması olan Burak Yıldız, ambulans helikopterle Kayseri'ye getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı