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Aktüel

Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın kamu binalarına sıçramadan söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:26:52 -
Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın kamu binalarına sıçramadan söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 15 dönümlük otluk alanda çıkan yangın, kamu binalarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Yapı Sanat Okulu 3. Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 15 dönüm otluk alanın yakınındaki cezaevi, Milli Eğitim Müdürlüğü binası ve bazı lojmanlara sıçramadan yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da katıldı.

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