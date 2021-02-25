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Yerel Kayseri'de mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı
Yerel

Kayseri'de mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesi, mutasyonlu virüs nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:19:00 -
Kayseri'de mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesi, mutasyonlu virüse rastlanması nedeniyle karantina altına alındı.

Mahalle 10 gün karantinaya alındı

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde sağlık ekipleri tarafından mutasyonlu virüs tespit edildi. Yapılan tespitin ardından mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Karantina süresi boyunca vatandaşların ihtiyaçları vefa grupları tarafından karşılanacak.

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