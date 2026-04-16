Kayseri’de müstakil ev çöktü! Maddi hasar oluştu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Köşk Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil kerpiç ev, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sırasında yükselen gürültü, çevrede yaşayan vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu. Mahallede kısa süreli panik oluşurken, durum hemen yetkililere bildirildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan tek katlı müstakil kerpiç bir evde henüz bilinmeyen nedenle çökme oluştu.

Çevredeki vatandaşların gürültü sesini duyması sonrası kısa süreli panik oluştu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Evin elektrik ve doğal gaz şebekesi ile bağlantısı kesildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, enkazın yarın sabah saatlerinde kaldırılacağı belirtildi. Olay sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, maddi hasar oluştu.

Mahalleli ise eski yapıların tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililerden gerekli incelemelerin yapılması istendi.