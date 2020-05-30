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Aktüel

Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören çiftçinin işlerini ekipler yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:48:51 -
Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören çiftçinin işlerini ekipler yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de pandemi hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören çiftçinin işlerini, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptı.

Develi ilçesinde çiftçilikle uğraşan kişi, Kovid-19 tanısıyla kent merkezindeki pandemi hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftçinin büyükbaş hayvanları ile bahçesinde ekili meyve ve sebzelerine bakacak kimsesi olmadığını öğrenen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, harekete geçti.

Ekipler, çiftçinin bahçesini ve ahırını belediye görevlileriyle dezenfekte etti. Veteriner hekimler, daha sonra sağlık kontrollerini gerçekleştirdikleri 5 büyükbaş hayvanı, günlük bakımlarının yapılabileceği başka bir ahıra taşıdı.

Ziraat mühendisleri de tedavi gören çiftçinin meyve ve sebze ekili 2,5 dekarlık bahçesini sulayarak bakımını yaptı.


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