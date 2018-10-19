Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Otomobilin takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.19 Ekim 2018 Cuma 20:37
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 38 JA 364 plakalı otomobil takla attı.
Kazada 3 yaşındaki K.H.K, 35 yaşındaki A.K. ve K.O, 23 yaşındaki S.K. hayatını kaybetti, S.A. (37) ise yaralandı.
Kazada ağır yaralanan S.A, olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
YORUM YAZ