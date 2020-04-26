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Aktüel

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü

2020-04-26 23:28:34 -
Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Kaynarkuyu Sokak'taki müstakil evde ikamet eden Mahmut Çakmak (71) ile eşi Leyla Çakmak'tan (69) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yerde yatan yaşlı çiftten Mahmut Çakmak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Leyla Çakmak ise Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.


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