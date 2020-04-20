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Aktüel

Kayseri'de karantinadaki vatandaşlar için moral etkinliği

2020-04-20 17:34:48 -
Kayseri'de karantinadaki vatandaşlar için moral etkinliği

KAYSERİ (AA) - Kuveyt ve Irak'tan Kayseri'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Melikgazi Yurdu'nda gözlem altında tutulan vatandaşlar için moral etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalındı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yurt bahçesinde şarkıyı söyleyen yurt ve sağlık personeline Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.

Karantinadaki vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla pencerelere çıkarak şarkı söyledi.


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