Kayseri'de karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Hasan P'nin (19) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Yapılan sorguda, Hasan P'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu belirlendi.
Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.