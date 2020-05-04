  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de karantina yurdundaki çocuklar dağıtılan oyuncaklarla moral buldu

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:48:09 -
Kayseri'de karantina yurdundaki çocuklar dağıtılan oyuncaklarla moral buldu

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Özbekistan ve Etiyopya'dan getirilerek Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta gözlem altında tutulan çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

Hunat Hatun Yurdu'nda aileleriyle karantinada olan çocukların odalarına gelen yurt personeli, verdikleri oyuncaklarla çocukları sevindirdi.

Etiyopya'dan Kayseri'deki eşinin yanına gelen Etiyopyalı Asuman Ateş ve çocukları Miraç ile Burak, kendilerine hediye edilen oyuncak araba ve kamyonları görünce mutlu oldu.

6 yaşındaki Burak Ateş, "Teşekkür ederim Türkiye." diyerek duygularını dile getirdi.

Eyüpoğlu çiftinin çocukları Azramina ve Deniz Asaf da oyuncakları görünce moral buldu.

Çocuklar, yurt personeline teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı