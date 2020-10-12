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Aktüel Kayseri'de kanala devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

Kayseri'de kanala devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 09:48:24 -
Kayseri'de kanala devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zehra Karahan (40) idaresindeki 38 ZD 202 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı.

Zehra Karahan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine kurtarılamadı.


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